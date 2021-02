Minstens 32 doden bij verkeersongeval in Oeganda

Update Russische politie arresteert ruim 1000 (!) demonstran­ten na veroorde­ling Navalny

2 februari De Russische oproerpolitie heeft keihard opgetreden tegen demonstranten die dinsdagavond de straat opgingen om te demonstreren tegen de veroordeling van oppositieleider Aleksej Navalny. In het centrum van Moskou was er een ongekende politiemacht op de been gebracht van vele honderden agenten. Zij sloten meerdere metrostations en straten af en begonnen op het Manegeplein (vlak naast het Kremlin) lukraak iedereen die zich daar bevond te arresteren.