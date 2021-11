Mogelijk meer deskundigen geraadpleegd over dna Jos Brech in zaak Nicky Verstappen

LIVE UPDATEEr worden mogelijk meer deskundigen geraadpleegd in de zaak Nicky Verstappen. Op dit moment wordt gekeken of een deskundige op het laatste moment nog uit gaat leggen door welke activiteiten dna-sporen ergens terecht kunnen komen. Volgens advocaat Gerald Roethof zegt het niets dat dna van Brech in Nicky's onderbroek werd gevonden, omdat sporen door bijvoorbeeld onzorgvuldig handelen van plek verplaatst kunnen worden. Een expert moet helderheid bieden.

Advocaat Roethof heeft het standpunt dat hij en zijn collega Judith Brassé vandaag verwoorden al vaak ten gehore gebracht. Het hof móét Jos Brech in hoger beroep wel vrijspreken, voor het ontvoeren, misbruiken en doden van het jongetje Nicky Verstappen in 1998. Eerder werd Brech ondanks de overtuiging van zijn advocaat veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Nu ligt een eis van 20 jaar op tafel.

Dus haalt Roethof alles uit de kast. Afgelopen woensdag al, toen zijn pleidooi begon en hij een filmpje vertoonde, waarin hij iemand met ketchup aan de handen aanwijzingen geeft een paspop om te draaien en kleding te ordenen, om te laten zien hoe gemakkelijk sporen zich kunnen verspreiden. Dus ook het dna van Brech, die zegt Nicky te hebben aangeraakt toen hij het al dode jongetje vond.

Roethof wil dat meer deskundigen worden gehoord, net nu de zaak bijna is afgerond: er staat nog slechts één zittingsdag op het programma. Het hof lijkt daar wel wat voor te voelen: zojuist is het OM gevraagd hoe die er tegenover staat ook een dna-deskundige ‘op activiteitenniveau’ te raadplegen. Die kan wellicht verklaren door wat voor activiteiten dna van Brech nu in Nicky’s onderbroek terecht kon komen.

Kleding

Vandaag hamert Roethof er de hele ochtend op: dat dna van Brech, gevonden op 19 van 32 onderzochte stukken van Nicky's onderbroek, zegt niks. Er is na het vinden van Nicky aan zijn kleding gezeten, waardoor sporen wellicht op andere plekken terecht konden komen. Roethof: ,,Het idee dat de kleding niet is aangeraakt op de plaats delict klopt niet.” En: ,,Bij oude zaken moet altijd rekening gehouden worden met contaminatie.” In 1998 werd anders omgegaan met sporen dan heden ten dage, benadrukt hij. Dat terwijl voor het OM het aantreffen van dna van Brech, vooral op de binnenstebuiten gekeerde onderbroek van Nicky, belangrijk bewijs is. ,,Maar de vraag is wat de waarde is van dna-sporen. Die vertellen ons niet hoe en wanneer ze zijn achtergelaten. Iedereen gunt nabestaanden gerechtigheid. Maar het bewijs tegen Brech is mager, het is niet ter zake doend.”

Volledig scherm De ouders van Nicky Verstappen en Jos Brech © videostill

Roethof en Brassé richten hun pijlen ook nadrukkelijk op de stelling van het OM, dat Nicky is misbruikt. Roethof zegt dat die conclusie is gebaseerd op ‘verouderde inzichten’. Bij Nicky aangetroffen letsel, dat zou duiden op het binnendringen van zijn lichaam, werd in het verleden anders geïnterpreteerd dan heden ten dage, zo zeggen de advocaten. Ook zouden volgens Roethof andere sporen gevonden moeten zijn. Schaamhaar bijvoorbeeld, maar dat is er niet. ,,Een zedenmisdrijf is niet te bewijzen.”

Overlijden

En dan is er nog de oorzaak van het overlijden van Nicky. Geen deskundige durft met zekerheid te zeggen hoe Nicky om het leven kwam. Uitsluiten dat het door een misdrijf kwam, kan echter evenmin. Brassé: ,,Als er geen doodsoorzaak bekend is, is er dan wel sprake van een misdrijf?”

Als laatste is er dan nog het ontvoeren van Nicky, dat Brech volgens het OM ook op zijn geweten heeft. Brassé vindt dat dat te gemakkelijk wordt aangenomen. Ze wijst erop dat er in eerste instantie vanuit werd gegaan dat Nicky weg was gelopen. Hij had ruzie met zijn tentgenootjes gehad, en zou gezegd hebben: ‘Ik denk dat ik morgen wegloop.’ Trouwens, er was ook nog die andere man, die in beeld kwam in de zaak: kampleider Barten. Hij werd eerder veroordeeld voor zedenfeiten, liep vrij rond op het zomerkamp van Nicky. Zijn lichaam werd overigens opgegraven om dna te vergelijken met sporen die werden aangetroffen, maar dát leverde geen match op.

Helemaal gladjes loopt Roethofs pleidooi overigens niet altijd. ,,Ik vind u heel moeilijk te volgen,” zegt de voorzitter van het hof op een zeker moment.

Manhunt

De twee vinden overigens ook dat dat dna onrechtmatig is verkregen. Het ging er wellicht ook slinks aan toe: toen Brech van de aardbodem leek verdwenen, gaven vrienden en familie hem als vermist op. Ondertussen was justitie al op zoek naar Brech, die niet was op komen dagen om erfelijk materiaal af te staan in het ultieme dna-onderzoek om de zaak Verstappen te kraken. Door het vermissingsonderzoek hadden ze dat dna alsnog in handen. En werd een match gemaakt, waarop een manhunt kon beginnen. Brech werd uiteindelijk in Spanje gearresteerd. ,,Er moet aandacht zijn voor hoe het OM dit materiaal verkreeg”, aldus Roethof.

Trouwens, het feit dat Brech volgens het OM naar Spanje was gevlucht, klopt volgens de advocaten ook niet. Ja, Brech verwijderde eerst gegevens van de computer die in Frankrijk stond, waar Brech verbleef. Brassé: ,,Maar wie verwijdert geen privégegevens van de computer van zijn werkgever?” En dat hij geen mobiele telefoon meenam? Dat ding vond Brech maar een storende factor. En: ,,Hij had zijn identiteit in Spanje zo gemakkelijk kunnen verbergen.” Maar dat deed Brech niet. Hij ging alleen onder de naam Jozef door het leven, omdat die gemakkelijk is uit te spreken voor Spanjaarden.

Twijfel

Toch: de schijn heeft Brech sindsdien op zijn minst tegen. Zijn verklaring, dat uitgerekend hij, na eerdere zedendelicten waarbij hij jongens in hun kruis voelde, een dood jongetje trof op de Brunssummerheide, om na het fatsoeneren van diens kleding weg te vluchten, leverde hem in eerste aanleg toch een celstraf van 12,5 jaar op.