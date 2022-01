Moordende miljonair Robert Durst overleden in Californische gevangenis

De voor moord veroordeelde Amerikaanse multimiljonair Robert Durst is op 78-jarige leeftijd overleden in een gevangenis in Californië, melden Amerikaanse media. De zakenman kreeg vorig jaar levenslang voor de moord op zijn goede vriendin Susan Berman in 2000, nadat hij zijn daden per ongeluk opbiechtte.

Mede dankzij een HBO-documentaire kon hij worden aangepakt. Daarin mompelde hij een antwoord op de vraag die hij zichzelf stelde, terwijl hij nog een microfoontje droeg. Wat hij had gedaan? ‘Ze allemaal vermoord natuurlijk.’ De laatste aflevering van The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst, waarin die woorden weerklonken, werd enkele uren na de arrestatie van Durst uitgezonden. Dat was in 2015.

Durst, de zoon van een vastgoedmagnaat, zou met hulp van Berman zijn eerste vrouw Kathleen McCormack hebben laten verdwijnen. Omdat hij bang was dat Berman de politie zou vertellen wat er met zijn vrouw was gebeurd, bracht hij ook haar om. Het verdwijnen van de toen 29-jarige Kathleen (Kathie) was groot nieuws in de Verenigde Staten. Het stoffelijk overschot is nooit gevonden.

Rolstoel

Durst had onder meer blaaskanker en moest in een rolstoel naar de rechtbank. Ook liep hij corona op. Volgens aanklagers heeft Durst in 2001 een derde moord gepleegd, toen hij onderdook in Texas. Hij zou zijn buurman om het leven hebben gebracht toen die hem herkende en diens lichaam daarna in stukken hebben gehakt. Durst beweerde dat het zelfverdediging was geweest en werd uiteindelijk vrijgesproken in die zaak.

De 78-jarige Amerikaanse miljonair Robert Durst werd in oktober veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf: