'Niet vloer parkeergarage Eindhoven Airport fout maar de bouw fout'

De eigenaar wijst op een lange lijst met onvolkomenheden die in de twee onderzoeksrapporten die over de garage zijn gemaakt naar voren komen. Zo zitten er foto's gemaakt voor de instorting in het onderzoeksdossier van adviesbureau Hageman. Daarop zijn grote plassen op het dak en onderliggende etages te zien.



,,Dat betekent dat de vloer hol staat terwijl hij bol zou moeten staan. Stempels zijn te vroeg weggehaald", concludeert Plug. Ook blijken er op diverse plekken duidelijk zichtbare scheuren rond de betonnen pilaren aanwezig. Hij twijfelt dan ook aan de draagkracht van de kolommen. De beton-ondernemer heeft naar eigen zeggen een hoogleraar bouwkunde in de arm genomen om de twee rapporten tegen het licht te houden. Wie dat is, wil hij nog niet zeggen. ,,Ik heb maar een eis: dat de waarheid boven tafel komt."



Naast Hageman - in opdracht van verantwoordelijk bouwbedrijf BAM - heeft Eindhoven Airport onafhankelijk van het ingenieursbureau TNO in de arm genomen. De twee onderzoekers komen samengevat tot dezelfde conclusie: de aansluiting van het ter plaatse gestorte beton (de Bubbledeck-vloer) en de in de fabriek gefabriceerde breedplaat was onvoldoende. TNO houdt het erop dat dat 'vrijwel zeker' de oorzaak is.