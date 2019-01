Nogal logisch dat veel voornemens mislukken

Het beste wat ik me ooit heb voorgenomen, is te stoppen met goede voornemens. Het leek vaak zo leuk, met oliebollen en een glas champagne in de hand enthousiast verkondigen wat ik in het nieuwe jaar allemaal anders zou doen, maar in de praktijk was het een goed vermomde aankondiging voor frustratie. Het lukte me toch nooit.



Ik herinner me daarom goed dat deze week in januari vroeger vaak heel donker was: de dopamine van de feestdagen was uit mijn lijf verdwenen, de extra kilo’s waren juist blijven hangen, de zomervakantie was nog een eeuwigheid weg en van al mijn goede voornemens was er nog niet één gelukt.