NVWA deelt 30 procent meer boetes uit in 2017

De meeste boetes, 4801 in totaal, zijn opgelegd voor overtredingen van de Warenwet. Daarin zijn niet alleen regels voor de voedselveiligheid vastgelegd, maar ook die van producten zoals de opladers van mobiele telefoons.



"Soms vliegen die vanzelf in brand en dat is heel risicovol voor consumenten," aldus inspecteur-generaal Rob van Lint dinsdag tegen NPO Radio 1.



Betere naleving

Van Lint: "Vroeger bleven we waarschuwen. Nu is het: één waarschuwing. Geen verbetering? Boete. Mensen hebben er recht op dat we de grootste risico's in de samenleving aanpakken.''



De waakhond wil daarnaast alle inspectierapporten - ook die van horecazaken - openbaar gaan maken. Volgens Van Lint is de publicatie van de rapporten niet bedoeld om met een beschuldigende vinger te wijzen, maar zorgt het voor een betere naleving van wetten en regels.



Agressie

Agressie en intimidatie vormen een belangrijk risico voor NVWA-controleurs. Het gaat niet alleen om schelden, maar ook om fysiek geweld en doodsbedreigingen, zo meldt het jaarverslag.



"Absoluut onaanvaardbaar," aldus Van Lint. "Maar gelukkig gaan veruit de meeste controles wel goed.'' Hij voelt daarom nog niets voor bewaping van inspecteurs.



