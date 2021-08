Ontsnapte coronavirus nou wel of niet uit een lab? Experts: ‘Tijd raakt op voor zoektocht naar oorsprong’

VIDEO Ontsnapte coronavi­rus toch uit lab? ‘Heel veel toevallig­he­den wijzen in richting instituut’

15 juni Het verhaal dat het coronavirus afkomstig is uit een lab in Wuhan, is lang afgedaan als complottheorie. Maar nu eisen ook de Amerikaanse president Joe Biden, de EU en wetenschappers dat de labtheorie serieus onderzocht wordt. Wat is er veranderd?