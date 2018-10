Ontwikkelaar zoekt zieke Jurian thuis op zodat hij nieuwe game kan spelen

,,Achter ieder profiel schuilt een echt leven met een echt verhaal", schrijft Peter Bouwman, eigenaar van gamewebsite Gamersnet.nl vandaag op zijn site. ,,Soms zijn deze verhalen zo heftig dat je er niet alleen stil van wordt, maar ook trots. Trots dat iemand iets met ons wil delen wat klein lijkt, maar groots is in gebaar."

Jurian, van wie de woonplaats en leeftijd onbekend is, benaderde hen kort geleden via Facebook. De jongen schreef: ,,Helaas zit ik in de laatste weken van mijn leven. Ik ben uitbehandeld. Sinds 2004 vecht ik tegen een chronische zeldzame ziekte genaamd Neurofibromatose Type 2. Waardoor er vele 'goedaardige' tumoren in mijn lichaam groeien. Lang heb ik het overleefd, maar ik heb er nu genoeg van."

Jurian schrijft erbij dat hij groot fan is van de game Red Dead Redemption. Een schietspel dat zich afspeelt in het Wilde Westen. Het spel, dat erg groot is, zorgt voor een bijna oneindige spelwereld. Het wordt individueel gespeeld, maar je kan je ook aansluiten bij een gang met andere spelers. Deel van het spel is om te overleven in het Wilde Westen, en tevens zorg te dragen voor je paard.

Rockstar

Red Dead Redemption wordt geproduceerd door Rockstar, een grote naam in de gamewereld, tevens de maker van Grand Theft Auto V. Rockstar is van oorsprong Amerikaans, maar heeft ook een contactpersoon in Nederland. De vader van Jurian wist dat zijn zoon in spanning zat te wachten op de lancering van Red Dead Redemption 2, en besloot contact op te nemen met de uitgever, of ze een exemplaar eerder hadden als uitzondering.

,,Rockstar Nederland wilde het graag geven maar dat mochten ze niet, dus namen ze contact op met het hoofdkantoor, dat al snel iets moois voor mij regelde", schrijft Jurian aan Gamersnet.

,,Diezelfde week kwamen er twee werknemers van Rockstar Nederland bij mij thuis, die mij een privé-demonstratie gaven van de game. Na een middagje spelen namen ze de game helaas weer mee."