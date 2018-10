Op welke partij ga jij stemmen? Doe de Kieswijzer

De Kieswijzer is gemaakt door onze eigen regionale redacties en die van HMC, MHL en NDC. Die weten precies wat er in het gebied speelt en zijn goed ingevoerd in de gemeentepolitiek. Bij het maken van de stellingen hebben redacteuren en correspondenten niet alleen hun eigen kennis ingezet, maar zijn zij ook in gesprek gegaan met de lezer. Het resultaat is een stemhulp die lezers laat ontdekken welke partij het beste bij hen past.



In de Kieswijzer krijg je een aantal stellingen voorgelegd over zaken die spelen in jouw gemeente, waarbij je kunt aangeven in hoeverre je het ermee eens bent. Daarbij kun je direct zien hoe de verschillende partijen in jouw gemeente erover denken. Nadat alle stellingen zijn beantwoord, laat de Kieswijzer zien welke partijen het beste passen bij de gegeven antwoorden. Zo kun je je oriënteren op de verkiezingen, zonder daarbij partijprogramma’s door te hoeven spitten.