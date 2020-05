Pedofiel Epstein in serie ontleed met een fileermes

Dit moet je doen als je oog in oog met een wolf komt

14:20 De wolf die in de gemeente Heusden al meer dan vijftig schapen doodbeet, maakt ook mensen bang. Dat blijkt nergens voor nodig, zo leert de praktijk: mensen zijn geen prooi voor de wolf. Toch is het goed om te weten wat je kunt doen als je een wolf in het wild tegenkomt. Expert Leo Linnartz geeft tips.