Pretpark weigert man met één hand in achtbaan: ‘Ik was flabbergasted’

Woordvoerder Friso de Jong van Phantasialand erkent dat zo’n situatie voor niemand prettig is. ,,In Duitsland hebben we strengere veiligheidsnormen dan normaal in Nederland. We moeten ons houden aan de regels van het technische inspectieorgaan en de veiligheidseisen die fabrikanten van attracties ons opleggen”, legt hij uit. ,,Ten alle tijden moeten bezoekers zelf in en uit de attractie kunnen stappen. Ook als er plots midden op de rails moet worden geëvacueerd. Ook mag je jezelf of anderen niet in gevaar brengen als het langer duurt, bijvoorbeeld als je je niet kunt vasthouden.”



Volgens De Jong moeten de medewerkers van het attractiepark op één ding het meest letten en dat is de veiligheid. ,,Zij kunnen niet inschatten wat iemand wel of niet kan. Op dat moment moeten ze een beslissing maken, die kwetsend kan zijn voor iemand.”



Begin van dit seizoen heeft het pretpark juist alle attracties opnieuw bekeken met het oog op bepaalde beperkingen, zoals geen zicht of een zwangerschap. ,,Met oog daarop mag meneer De Haan nog steeds niet in de Taron, maar in de tweede familieachtbaan zou hij wel kunnen”, aldus de Jong, die ook wijst op een formulier dat bezoekers met een beperking bij de klanten- of gastenservice in kunnen vullen waarmee ze aantonen dat ze bewust zijn van het risico. ,,In zijn specifieke geval snap ik wel dat meneer De Haan zich niet aangesproken voelt bij ‘special needs’.” Het pretpark gaat dat nog een keer bekijken.



De Haan krijgt een deel van het geld voor de entreekaartjes terug en er is aangeboden dat hij in de zomer met het gezin terug mag komen. Daar is de Eindhovenaar tevreden mee. ,,Nu kan ik er iets mee en in de toekomst gaat het dus ook duidelijker worden voor andere mensen.”



Hij had ondanks zijn gemiste achtbaanritjes uiteindelijk wel een leuke dag met zijn gezin in het pretpark. ,,De kleine had het leuk, dat maakt het goed. Ik werd alleen even met mijn neus op de feiten gedrukt, voor de rest heb ik daar geen moeite mee. Ik ben nog nooit bij een achtbaan geweigerd.”