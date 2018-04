PSV ontvangt excuses en bos bloemen voor wangedrag Ajax-fans

PSV'er Cody Gakpo: 'Dit is nog mooier dan zelf tussen de mensen staan'

21:36 Als geboren Eindhovenaar weet Cody Gakpo (18) maar al te goed wat een kampioenschap van PSV in de stad losmaakt. Toch had hij moeite om de juiste woorden te vinden voor zijn eerste huldiging als PSV'er. ,,Het is serieus nog mooier dan ik had verwacht."