Rechter: Jos Brech misbruikte Nicky Verstappen

Oordeel

Wel een oordeel. Als eerste buigt de rechtbank zich over de vraag: is Nicky Verstappen misbruikt? Advocaat Gerald Roethof betoogde altijd dat seksueel misbruik niet is aangetoond, omdat deskundigen van mening verschilden of daar sprake van is geweest. De rechtbank gelooft dat er letsel is dat veroorzaakt kan zijn door misbruik. Daarbij zat de onderbroek van het jongetje binnenstebuiten en achterstevoren. Dat juist in het kruisgebied ook nog eens veel dna-sporen van Brech zaten, zorgt dat de rechtbank ervan uit gaat dat Nicky is betast en gepenetreerd. ,,U bent de dader van het seksueel misbruik,” zegt de rechter tegen Brech.