Reclassering gaat gevaarlijke criminelen weigeren

Familie al week op zoek naar in Egypte opgepakte ‘dronever­dach­te’

1:05 Al een week lang verkeert de familie van Pieter Bas H. in grote onzekerheid over zijn verblijfplaats. De 43-jarige Nederlander werd vorige week in Egypte opgepakt. Hij zou boven zijn hotel in de hoofdstad Caïro een drone hebben laten vliegen, waarna hij werd aangehouden op verdenking van spionage. Een groot misverstand, zo vermoeden zijn familie en vrienden.