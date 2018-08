Saboteur van de integratie

Plofkraak in winkelcen­trum Utrecht: 'monster­knal' richt ravage aan

6:43 Een plofkraak op een Rabobank-pinautomaat in een winkelcentrum in Utrecht-Zuid heeft afgelopen nacht grote schade aangericht. De gevel van het pand werd door de klap volledig weggeblazen. In de wijde omgeving sneuvelden ruiten van woningen en geparkeerde auto's. Over een eventuele buit is nog niets bekend.