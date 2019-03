Schipholtunnel A4 twee nachten dicht

Stylist Chiel Harten in elkaar geslagen en beroofd

21:03 De Rotterdamse tv-persoonlijkheid Chiel Harten is gisterochtend in Amsterdam mishandeld en beroofd. Chiel deelt een foto van zijn gehavende gezicht en doet in een uitgebreid bericht op Facebook zijn verhaal. Hij hoopt daarmee massaal aandacht te creëren voor dit soort gebeurtenissen. ‘Mijn maatje probeerde de vier jongens nog aan de kant te duwen, op dat moment renden ze lachend weg en riepen ze: ‘GAYS EASY!’’, zo schrijft Chiel, die nu met een hersenschudding en een gebroken neus kampt.