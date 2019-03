Schrijvers over de belangrijkste vrouw in hun leven: hun moeder

Van Tommy Wieringa (51) verscheen onlangs Dit is mijn moeder, zowel een afrekening met, als een eerbetoon aan de vrouw met wie hij tot op haar sterfbed ruzie maakte.



,,Tussen het graf van mijn moeder en dat van mijn stiefmoeder liggen vier stenen. Een krankzinnig toeval. Ze hebben elkaar bestreden op leven en dood; mijn moeder verdroeg niet dat ze met haar moest concurreren.



Ik ben op mijn 16de bij haar gaan wonen, ze was de moeder van twee schoolvrienden. Mijn eerste roman, Dormantique’s manco, heb ik aan haar opgedragen.



Mijn echte moeder was in mijn leven de grote afwezige. Terwijl ze in mijn vroege jeugd juist alomtegenwoordig was. Vastomlijnde herinneringen aan mijn vader kreeg ik pas na de scheiding van mijn ouders, toen ik 11 was.



Mijn moeder was eigenzinnig, avontuurlijk en onvoorspelbaar. Aan haar drie kinderen liet ze zich weinig gelegen liggen. Van de weeromstuit voed ik mijn dochters vrij burgerlijk op. Ik sleep ze niet mee naar veertien adressen en ik stuur ze naar één school. En niet die malle Vrije School waarvoor ik ook nog twee uur met de trein heen en weer moest.