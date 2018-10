Spoedcursus pubers opvoeden: Respecteer de ‘personal space’

Populair YouTubeka­naal StukTV in handen van John de Mol

21:09 Mediabedrijf Talpa Network heeft vanaf morgen het popularie YouTubekanaal StukTV in handen. Volgens het bedrijf van John de Mol is het voor het eerst dat een mediabedrijf in Nederland een YouTubekanaal overneemt. Het is niet bekend wat Talpa voor het videokanaal betaalt.