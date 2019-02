Stelende chauffeur die overval verzon moet jaar de cel in

De chauffeur had verklaard dat hij in september 2016 op een industrieterrein in Utrecht was gedwongen te stoppen door een man met een vuurwapen, met wie hij naar Lelystad moest rijden. Maar er was niets te zien op camerabeelden daar en er was geen DNA-materiaal van een andere man gevonden in de cabine. Wel maakte een van de gestolen apparaten al snel internetcontact, in Nieuwegein, waar de verdachte toen woonde.