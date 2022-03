Studie: ‘Wereldwijd drie keer zoveel coronadoden, officiële cijfers ernstige onderschatting’

Onderzoekers becijferden de oversterfte in de wereld sinds de uitbraak van het coronavirus, begin 2020. Tot en met eind december 2021 stierven 18,2 miljoen mensen méér dan onder normale omstandigheden viel te verwachten. ‘De totale impact van de pandemie is veel groter dan het aantal geregistreerde coronasterfgevallen suggereert’, concludeert een groep wetenschappers in een studie die vandaag in medisch vakblad The Lancet is gepubliceerd.

De oversterfte geeft een betere schatting van het daadwerkelijke aantal coronaslachtoffers dan het aantal geregistreerde coronadoden, beaamt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo bedroeg de oversterfte in december in Nederland 4300 personen, ruim drie keer zoveel als de 1355 bij het RIVM geregistreerde sterfgevallen door corona. ,,Het RIVM baseert zich op meldingen van sterfgevallen door de GGD”, verklaarde een CBS-onderzoeker. ,,Daarbij gaat het om mensen die een positieve PCR-test bij de GGD hebben afgelegd én van wie het overlijden door een arts ook aan de GGD wordt gemeld. Maar dat melden is niet verplicht.”

Rusland aan top

Gemiddeld stierven wereldwijd 120 van de 100.000 mensen aan Covid-19, volgens de nieuwe studie. In 21 landen kwam de oversterfte tijdens de pandemie zelfs boven de 300 doden per 100.000 inwoners uit. In het zuiden van Azië, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa was de oversterfte het hoogst. Rusland had van alle landen het hoogste sterftecijfer: naar schatting 375 op de 100.000 Russen stierf aan Covid-19. In Nederland (45.500 coronadoden) ging het naar verhouding om 140 op de 100.000 mensen - iets meer dus dan het wereldwijde gemiddelde, en meer dan bijvoorbeeld in Zweden (91), Duitsland (120) en het Verenigd Koninkrijk (127).

In India (ruim 4 miljoen doden), de VS (1,1 miljoen), Rusland (1 miljoen), Mexico, Brazilië, Indonesië en Pakistan stierven in aantallen de meeste mensen, becijferden de onderzoekers.

