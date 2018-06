Tentenprotest Roeterseiland ontruimd door politie

Vanuit de UvA was de studenten verzocht het terrein te verlaten. Toen niet alle betogers daaraan gehoor gaven greep de politie in. "We hebben een aantal keer vriendelijk gevraagd," zegt een woordvoerder van de UvA. Zo'n dertig studenten waren nog aanwezig op het terrein toen de politie dat betrad.



Volgens een getuige zijn bij de actie "meerdere mensen gewond geraakt". Een betoger heeft een tijdens de opruiming een schram op zijn wang opgelopen.



Vrijdagmiddag hadden studenten na afloop van een protestmars tien tenten op het terrein gezet, met als doel hier te overnachten. De UvA liet al gauw weten dat het de protesterende studenten niet toegestaan was de nacht door te brengen in de tenten op het universiteitsterrein.



De studenten demonstreerden tegen landelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs en willen meer democratie en diversiteit binnen de universiteit.