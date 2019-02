Therese (71) gaf de hoop op liefde niet op na drie scheidingen

,,Op mijn 20ste trouwde ik voor het eerst. Het was een manier om te ontsnappen aan mijn lot als kruideniersdochter: lange dagen werken in de winkel van mijn ouders. De aardige jongen die me ten huwelijk vroeg, leek me een goede uitweg. Niet zo’n stevige basis voor een levenslange verbintenis, maar dat besefte ik nog niet. De eerste jaren hadden we het best goed. Moeilijk werd het toen we een kinderwens kregen en hij onvruchtbaar bleek. Dat wierp een schaduw over onze relatie. Toen we uiteindelijk twee kinderen adopteerden, kon mijn echtgenoot de verantwoordelijkheid niet aan. Na vijftien jaar was het op tussen ons.