Thuisbezorgd schrapt middagshifts in grote steden vanwege weerssituatie

De ongeveer 1500 koeriers rijden in ieder geval niet tot 17 uur maar krijgen wel doorbetaald. ,,Veiligheid van onze bezorgers in hun oranje jassen is onze prioriteit’’, zegt Wilton in een schriftelijke reactie. Het bedrijf, in Nederland bekend als thuisbezorgd.nl, volgt de situatie op de voet en neemt later vanmiddag een beslissing over de maaltijdbezorging tijdens de rest van de dag. Door het annuleren van de middagshifts voor de bezorgdienst in de grote steden, zien klanten volgens hem een beperkter aanbod op de website an app dan zij gewend zijn.