Tinder, jachtterrein van verkrachters en oplichters

interview Freek de Jonge: ‘Als de dood nadert, ga ik niet ingewik­keld doen’

8:00 In zijn nieuwe voorstelling De Suppoost is Freek de Jonge openhartig over deze fase in zijn leven. De cabaretier, die dit jaar 75 wordt: ,,Natuurlijk denk ik vaker: op welk moment moet je stoppen? Het mag geen vertoning worden.’’