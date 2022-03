Toeslagenouders willen helpen met vinden ‘verdwenen’ uithuisgeplaatste kinderen en ouders

video Peter Pannekoek krijgt volop bijval na uithaal rond ‘staatsont­voe­rin­gen’ naar Rutte

Cabaretier Peter Pannekoek krijgt massaal bijval op sociale media nadat hij de uithuisplaatsingen van kinderen van toeslagenouders ‘staatsontvoeringen’ noemde in Dit was het nieuws. Hij sloeg de spijker op zijn kop over de ruim 1115 kinderen die nog altijd niet thuis zijn, is de consensus. Zowel Peters naam als de hashtags #1115kinderen en #staatsontvoeringen zijn trending op Twitter. Kamerlid Pieter Omtzigt pleit ondertussen voor een meldpunt en onafhankelijk onderzoek.

26 maart