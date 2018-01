Toxicologisch rapport toont alcohol in bloed Friese Remon Bruinsma aan

Remon Bruinsma verdween in de nacht van 30 november op 1 december 2017 na een avond stappen in Leeuwarden. Hij werd voor het laatst gezien toen hij 's nachts rond 02.00 uur een kroeg aan de Leeuwarder Nieuwestad verliet. ,,Hij leek redelijk dronken", vertelde zijn tweelingbroer Alex achteraf, die zijn broer op camerabeelden bekeek. ,,De politie heeft hem erop gewezen dat ze wel een taxi wilden bellen. Of hij moest zelf naar huis gaan. Hij antwoordde dat hij het wel zelf zou regelen.”



Remon zou bij een klasgenoot blijven slapen, maar kwam daar nooit aan. Zijn telefoon werd later bij een filiaal van C&A in de buurt teruggevonden. Van Remon ontbrak sindsdien - ondanks intensieve zoektochten door de politie, zijn familie, vrienden, bekenden en vrijwilligers - nog ieder spoor.



Het lichaam van Remon werd uiteindelijk pas op nieuwsjaarsdag gevonden, een maand na zijn vermissing. Een voorbijganger ontdekte het stoffelijk overschot aan het begin van de middag in de Noorder Stadsgracht, ter hoogte van de Noorderbrug in Leeuwarden, zo'n tien minuten lopen van de plek waar hij voor het laatst is gezien. De politie gaat er vanuit dat Remon verdronken is. Tijdens de sectie op het lichaam is geen in- en uitwendig letsel aangetroffen, waardoor de doodsoorzaak passend is bij verdrinking.