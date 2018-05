Twee doden door ongeval in Oirschot

Muisstille libelle-dro­ne redt levens militairen

In films zijn spionage-drones soms al niet groter dan een vlieg. Maar de versie waarmee Nederlandse militairen op missie gaan, komt aardig in de buurt. Een flinke libelle is het. En dat komt goed van pas tijdens verkenningen, vinden ze bij defensie, maar het is wel prijzig.