Unicef: wereldwijd worden 15 miljoen jonge meisjes gedwongen tot seks

Horror op de zwarte loper van Q Music

31 oktober Nederland heeft er een echt Halloween-feest bij. Radiozender Q Music organiseerde dinsdag de Q-Halloween Night. Radio-dj's en andere BN'ers gingen in horrorstijl over de toepasselijke zwarte loper. Q Music-dj Mattie Valk had rode oogjes van de alcohol; tijdens het grimeren liep er namelijk wat schmink in zijn oog. Toch was hij over het eindresultaat best te spreken.