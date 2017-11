Verwarde man zwaait met groot mes in Helmond: 'Hij leek compleet van het padje'

Dreigend stond hij aan de deur bij zijn buurman, eerst dinsdagavond en woensdagochtend nog een keer. Hij moest geld hebben. ,,Hij keek al raar uit zijn ogen, agressief. Ik kon hem net buiten de deur houden", vertelt de buurman over de Syrische man (27) die woensdagmiddag met een groot mes in zijn hand voor veel onrust zorgde in Mierlo-Hout, maar kon worden gearresteerd. Daar moest wel een waarschuwingsschot en pepperspray aan te pas komen.

Magnetron

De twee hebben geregeld contact nadat de Syriër twee jaar geleden naast hem komt wonen in het appartementencomplex aan de Calsstraat. De buurman, die niet met naam in de krant wil, helpt hem een beetje op weg door onder andere een magnetron en wat pannen te regelen. De man heeft een baan en rondt zijn inburgeringscursus af. ,,Een schappelijke gast", vat de buurman het samen.

Volgens de buurman verandert dat iets meer dan een maand geleden. Vrienden en familie krijgen geen contact met de Syriër en maken zich zorgen. Ze kloppen ook bij de buurman aan. ,,Achteraf bleek dat hij in verwarde toestand zou zijn opgepakt in Amsterdam", vertelt die. ,,Vanaf dat moment is hij anders. Hij leek een beetje van het padje. Verward."

Volledig scherm In de Calsstraat in Mierlo-Hout werd een man opgepakt die met een groot mes stond te zwaaien op straat. © Bert Jansen

Jumbo-supermarkt

Maar agressief, zoals woensdag, heeft de buurman hem nog niet eerder gezien. Nadat hij hem 's ochtends de deur heeft gewezen, meldt de Syriër zich in de middag bij de Jumbo-supermarkt.



Het personeel is te zeer aangeslagen om te reageren op de gebeurtenissen. ,,Ik heb er buiten bij gestaan en ik wil er eigenlijk helemaal niets meer over kwijt", vertelt een winkelmedewerkster. ,,En dat geldt ook voor mijn collega's." Volgens een andere getuige is het aan het supermarktpersoneel te danken dat de situatie niet verder uit de hand loopt op het plein. Zij houden de schreeuwende en dreigende verdachte weg van de winkel. De man vertrekt weer richting zijn woning, een paar honderd meter verderop.



Jean-Paul Kocken van Stichting Lief, grenzend aan het appartementencomplex in de Calsstraat, hoort lawaai en herkent de man. Een normaal zo rustige vent, die hij elke dag wel eens voorbij ziet komen. De twintiger verschanst zich inmiddels op de galerij, met het mes nog altijd stevig in zijn handen. Kocken helpt de politie door het hek van het trappenhuis te openen. Ook de deur van de uitgang wordt van het slot gehaald. Uiteindelijk wordt de verdachte op die manier gedwongen om naar beneden te komen.

Asiel