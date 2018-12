Vijf ultraluxe bioscopen: verrek, het sneeuwt

Wat? Servicebioscoop CineLounge in Houten

Prijs: €10,60 (zaal), €14,60 (balkon)

Film: A Star is Born



In een servicebioscoop word je op je wenken bediend. Dat zou romantisch moeten zijn, dus maak ik er een date van. Bij aankomst worden we naar onze luxe balkonzitjes gebracht. We zien twee brede stoelen met een tafeltje ertussen, met daarop een welkomstgeschenk van prosecco en borrelnootjes. Vanaf het balkon kijken we uit op de begane grond, waar zachtrode sfeerlampen de pluchen zitjes met tafelblad verlichten. Beide plekken bieden prima zicht op het doek, maar op ons balkon zijn de stoelen wat breder en is het menu uitgebreider. Eén druk op de knop en het personeel komt discreet onze bestelling opnemen. De vijf kaassticks van bijna 1 euro per stuk zijn niet bijzonder, maar met de whiskey is weinig mis. De afstand tussen ons en het scherm is flink. Bioscoop CineLounge doet meer denken aan een oud Frans theater dan aan een hypermodern futuristisch filmpaleis. De akoestiek is goed, als in: geen keiharde dreunen, maar een schoon en helder geluid. Het is zeker geen straf om Bradley Cooper en Lady Gaga hier te horen zingen. En de romantiek? Die tafel maakt flikflooien lastig. Maar als je het niet erg vindt om elkaars handen vast te houden tussen de borrelnootjes en wijnglazen door, zit je hier goed.



Conclusie:

+ De luxe en charme van een oud theater

+ Cocktails en speciaalbier wanneer je er zin in hebt

- Drankjes zijn goedkoop, maar de snacks zijn prijzig