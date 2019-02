Waarom gaat een ouder in vredesnaam babyzwemmen?

In basis is babyzwemmen helemaal geen lifehack waarmee je je leven als jonge ouder makkelijker maakt. Want zwemmen met een baby ís helemaal niet makkelijk. Het is topsport. Het is te warm in het subtropisch zwemparadijs, je probeert een baby in een klein badpakje te wurmen. Je loopt paars aan terwijl je de zwemvleugeltjes opblaast. Dan kakt ze natuurlijk in haar zwemluier zodat alles weer uit kan. En als je dan uiteindelijk je baby helemaal babyzwemproof hebt gemaakt, kom je erachter dat je zelf nog in je normale kleren staat. Baby weer in de maxicosi, baby huilen, jij samen met baby in zo’n piepklein kleedhokje. Als iedereen aangekleed is moet je nog zonder je nek te breken - of die van je kind - het bad zien te bereiken, om vervolgens een halfuur lang met allemaal andere volwassen mensen ‘zo gaat de molen’ te zingen terwijl iedereen een kind in het water laat spetteren.