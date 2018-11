‘We hebben drie keer afscheid van hem moeten nemen’

Sandra Schuiten (49) uit Lelystad is getrouwd met Peter en werkt in de kinderopvang. Ze is moeder van Brian, die na zes maanden in haar buik overleed, en Robin (19). Robin werd op 3 januari 1999 geboren na 30 weken en vijf dagen. Bij zijn geboorte woog hij 1470 gram.



‘Door zuurstoftekort bij zijn vroeggeboorte is in Robins hersenen iets niet goed gegaan. Vanaf zijn 4de is hij onder behandeling van een kinderpsychiater. Hij kan niet goed tegen druk en nieuwe dingen en vreemde mensen vindt hij eng. Hij volgde altijd speciaal onderwijs, maar hij is dit jaar van de eerste naar de tweede overgegaan met vier tienen! Dat staat haaks op zijn IQ. Hij doet nu ict, niveau 2. Hij gaat met plezier naar school en voelt zich er thuis. Hij heeft zijn rijbewijs in één keer gehaald en rijdt nu het hele land door voor zijn hobby, storm chasing. Als ik hem nu op de bank zie zitten, denk ik: wat ben je toch een lekker ding.



Hij is niet erg knuffelig en hij heeft moeite met mensen die aan hem zitten. Als ik zeg: ‘Mama heeft een knuffel nodig’, dan komt hij wel, maar uit zichzelf gebeurt het niet. Misschien komt dat doordat hij niet direct als mijn kind voelde. Ik miste een band omdat ik hem niet meteen mocht vasthouden. Alleen door de couveuse- openingen konden we Robin aaien.