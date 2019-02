Zit je er doorheen? Probeer deze oplaadplekken

DHL maakt zich zorgen om machtsposi­tie PostNL en Sandd

12:29 Pakketbezorger DHL uit zijn zorgen over de voorgenomen overname van Sandd door PostNL en dan met name de machtspositie die het fusiebedrijf in handen zou krijgen. De pakketbezorger wijst daarbij naar een rapport van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de toenemende concentratie.