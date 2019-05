Zo keek Groene Hart naar knappe overwinning Ajax

Fockeline Ouwerkerk en Esmée van Kampen in remake This is Us

11:19 Fockeline Ouwerkerk, Vincent van der Valk, Esmée van Kampen, Kay Greidanus en Romano Haynes spelen de hoofdrollen in de nieuwe dramaserie Dit zijn wij. KRO-NCRV en producent NL Film zijn vandaag begonnen met de opnames van de serie die in het najaar is te zien op NPO 1, heeft de publieke omroep bekendgemaakt. De serie is gebaseerd op de Amerikaanse NBC-hit This Is Us.