Zoekmachine met 3,3 miljoen Nederlandse wachtwoorden massaal geraadpleegd

Mijn wachtwoord is gelekt! Moet ik me nu zorgen maken?

Veel gelekte wachtwoorden zijn al verouderd. Maar als je je wachtwoord lange tijd niet hebt gewijzigd, of je gebruikt het voor meerdere accounts, dan kan een kwaadwillende mogelijk nog steeds bij je gegevens. Dat gebeurt vaak automatisch door computers massaal gebruikersnamen en wachtwoorden te laten uitproberen. Zo ontdekken hackers waar ze toegang hebben en wat ze ermee kunnen doen. Bijvoorbeeld om via je mail of sociale media spam te versturen. Of ze vragen via jouw sociale media aan je vrienden om geld over te maken naar hun rekeningnummer. Heb je misschien een kopie van je paspoort of creditcardgegevens online opgeslagen? Dan worden die gegevens gebruikt om producten te kopen. Er is zelfs een levendige handel in gestolen creditcardgegevens.