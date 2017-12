Zondag zijn bijna overal de supermarkten open, behalve in de Biblebelt

3 overlevingstips voor de ‘zotte’ zaterdag

Wees voorbereid



Wie alleen tijd heeft om zaterdag de boodschappen in te slaan, wees voorbereid op ellenlange rijen bij de kassa en grote parkeerproblemen. Wacht vooral niet tot het allerlaatste moment.



Ontspan



Een ding is zeker: door te lopen stressen, verdwijnt de drukte om je heen niet. Sterker: die wordt eerder hinderlijker. Dus: stel je erop in dat het nu eenmaal een drukte is en probeer zo ontspannen mogelijk te blijven.



Hamsteren



Als het even kan, sla de komende dagen alvast spullen in of spreid zoveel mogelijk de inkopen. Plan alvast wat je wanneer in huis kunt halen.