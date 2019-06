Zwemtocht geen lijdensweg voor Maarten van der Weijden: ‘Ik heb ook een boel genoten’

UpdateMaandagochtend dacht Maarten van der Weijden even: ga ik die Elfstedenzwemtocht wel halen? Maar verder heeft hij een stuk meer plezier ervaren tijdens de monstertocht. Dat zegt hij in een eerste interview met Omrop Fryslan. Toch gaat hij het niet nóg een keer doen, zegt hij nu.

Zo'n moment als vorig jaar, waarbij de zwemmer het zó zwaar had dat zijn vrouw Daisy hem letterlijk uit zijn tent moest lullen, heeft Maarten van der Weijden dit jaar niet gehad. Maar, zo zegt hij, toen iedereen maandagochtend dacht dat hij ‘het wel even zou gaan halen’, sloeg bij hem de twijfel toe. ,,Ik heb het wel even zwaar gehad, ging steeds langzamer zwemmen’’, zegt hij.

Het lukte toch. En een dag later voelt hij zich ‘eigenlijk best heel goed’. ,,Beter dan vorig jaar. Toen was het echt een lijdensweg, nu heb ik ook een boel genoten.’’ De zwemmer heeft vooral last van wat schuurplekken op zijn armen en schouders en in zijn nek. ,,Die doen het meeste zeer’’, vertelt Van der Weijden.

Quote Het ging beter dan vorig jaar. Toen was het echt een lijdensweg, nu heb ik ook een boel genoten Maarten van der Weijden , Zwemmer

Zijn dokter Marco Blanker vertelt dat de plekken wat ontstoken zijn. ,,In zijn nek zat een plooi in zijn pak die is gaan schuren. Dat had hij vorig jaar ook, maar daar is niet veel tegen te doen. Hij tilt tijdens het zwemmen nu eenmaal zijn hoofd op. We hebben hem van tevoren al flink vet ingesmeerd.’’

Volledig scherm Maarten van der Weijden deed de elf Friese dorpen en steden aan tijdens zijn Elfstedenzwemtocht. © ANP

Spierpijn

Zelf rept hij er in het interview met geen woord over. Maar zijn dokter merkte dat Van der Weijden ook flinke spierpijn in zijn bovenlijf heeft. ,,Hij heeft echt wel hulp nodig bij het uittrekken van zijn shirt’’, vertelt Blanker.

Die verschrompelde handen en voeten - sinds vorig jaar beroemd toen al een close-up foto in alle media verscheen - waren vanochtend bij het ontbijt al verdwenen. ,,Dat is een soort toveren van het lichaam. Dat herstelt zo snel’’, zegt de arts. Aan de schuurplekken kan Van der Weijden een litteken overhouden. ,,Maar”, zegt Blanker lachend, ,,ik weet niet of hij dat zo erg vindt.’’

Quote Maandagoch­tend dacht ik: nu is iedereen aan het werk. Dat Dokkum zo vol stond, dat is bizar. Ik voel me enorm gedragen en gesteund Maarten van der Weijden, Zwemmer

Want op deze Elfstedenzwemtocht kijkt Van der Weijden met plezier terug. ,,Het was niet vechten tegen het water, maar met het water en dat water werd mijn thuis.’’ Tijdens het zwemmen bekeek hij alle toeschouwers langs de kant. Wat ze aanhadden, welke spandoeken ze omhoog hielden. ,,Maandagochtend dacht ik: nu is iedereen aan het werk. Dat Dokkum zo vol stond, dat is bizar. Ik voel me enorm gedragen en gesteund.’’

Maar of hij het nog een keer gaat doen? ,,Misschien kunnen we iets doen met al die meezwemmers. Maar voor mezelf denk ik dat dit het wel was”, besluit Van der Weijden.