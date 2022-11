150 euro cash voor Almeloërs in energiearmoede, en een aantrekkelijke lening voor wie meer nodig heeft

Gift en lening

Het steunfonds voorziet in een gift van maximaal 150 euro in de vorm van hulpmiddelen of contanten. Dat moet de eerste nood regelen. Het geld wordt door de gemeente zelf uitgekeerd. Wie meer nodig heeft kan dat krijgen via een lening bij de Stadsbank Oost-Nederland. Die zorgt in opdracht van de gemeente voor de betalingen. Burgers die in de schuldhulpverlening zitten, krijgen ook dit bedrag gratis. Dit om te voorkomen dat ze nog verder in de problemen raken.