6 jaar of 70-plus, Miranda uit Geesteren leert je piano of keyboard spelen: ‘Iedereen kan dat leren’

GEESTEREN – ‘Keyboard spelen‚ dat kan ik niet. Ik ben niet muzikaal.’ Miranda Berning hoort dat regelmatig. Vanuit het Keyboardhuijs in Geesteren geeft de docente les aan leerlingen van 6 tot 70-plus. Keyboard spelen is volgens haar net als voetbal: iedereen kan het leren.

„Sommige studenten hebben zelfs een missie”‚ zegt Berning. „Zo wil een leerling van 60-plus graag oud-Hollandse liedjes leren. Zoals Greetje uit de polder. Ze wil straks met haar vriend die gitaar speelt tehuizen bezoeken. Om er te spelen voor ouderen. Hoe mooi is dat?”

Tien jaar geleden begon Miranda Berning haar eigen bedrijf: het Keyboardhuijs. Inmiddels heeft ze ook een leslocatie in Vriezenveen. Daarvoor gaf ze les aan verschillende muziekscholen in Duitsland en in Nederland. „In mijn beginjaren werd er in Nederland fiks bezuinigd op kunst en cultuur”‚ zegt ze. „Daarom gaf ik les aan muziekscholen in Duisland‚ later tevens in Hoogeveen‚ Almelo, Hengelo en Enschede.”

Het begon met blokfluit

Zelf ging ze als kind naar de muziekschool. Geen lessen op keyboard, maar op blokfluit. „Dat was ik al snel zat. Nadat ik een elektronisch orgel kreeg‚ ging ik daarmee door.” Jaren later wilde ze er zelfs haar beroep van maken. „Muziek had mijn interesse, maar kon ik daar mijn professie van maken? Ik was maar een gewone boerendochter...”

Op goed geluk meldde ze zich aan bij het conservatorium in Enschede en werd toegelaten. De Geesterense studeerde er af op orgel met piano en kerkorgel als tweede en derde instrument. „Maar kerkorgelmuziek heeft niet mijn voorkeur”‚ zegt ze. „Al heeft dat wel iets. We kregen les in de Grote Kerk in Enschede. Terwijl je boven in zo’n groot gebouw speelt vult de kerk zich met de muziek die jij maakt. Dat klinkt zo groots, bombastisch‚ dat is geweldig.”

Inmiddels geeft ze vanuit het Keyboardhuis les aan leerlingen op alle niveaus en van alle leeftijden. Want iedereen kan volgens de docente keyboard leren spelen. Ze vergelijkt het met voetballers en voetballen. „De een is amateur‚ de ander een prof. Maar iedereen kan voetballen leren. Kijk naar mijn leerlingen: de jongste is 6, de oudste is de 70 gepasseerd. Prachtig dat ook oudere mensen zichzelf uitdagen.” Behalve piano– en keyboarddocent is Miranda Berning gediplomeerd dirigente. Met haar Projectkoor Miranda Berning staat ze bijvoorbeeld binnenkort (woensdag 9 november) in de Aanleg in Geesteren.

Van Coldplay tot Einaudi

De studenten kiezen hun eigen repertoire. „Leuk dat iedereen iets anders wil. Soms gaan we van popnummers van Queen en Coldplay via instrumentale pianomuziek van de Italiaanse pianist Ludovico Einaudi naar het duo Suzan & Freek.” Op de vraag of keyboard en piano niet minder sexy zijn dan gitaar, antwoordt ze: „In een band krijgt de gitarist vaak de meeste aandacht, naast de zanger. Maar minder sexy? Jan Vayne ziet er best goed uit‚ toch?”

Open dag

Vrijdag 11 november houdt het Keyboardhuijs een open dag in de Week van de AmateurKunst in Tubbergen (WAK). Het programma van WAK is te vinden op cultuurintubbergen.nl/wak2022