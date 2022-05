Aadorp moet het voortaan zonder wandelgoeroes Evelien, Evelien en Evelien stellen: ‘Nog één avondvierdaagse en we stoppen’

AADORP - Avondvierdaagse in Aadorp? Ach, dat komt wel goed. Regelen de 3 E’s wel. Dat doen ze immers al tien jaar. Maar die tijd zit er bijna op. Na het komende wandelfestijn laten Evelien Wildeboer (54), Evelien Bos (49) en Evelien Bijen (55) hun ‘kindje’ los. „Het is nu aan anderen, al zijn we wel een beetje bang voor de animo.”

Het grootste wandelevenement van het dorp was vanaf de eerste 3E-editie in 2012 tot en met 2019 een geolied gebeuren. Uren en uren werk staken de dames erin, maar het resultaat was er dan ook naar. Geen wanklank, mooie routes en steevast rond de 300 deelnemers.

Corona

Tot 2020. Zoals zoveel activiteiten sneuvelde dat jaar de Aadorpse avondvierdaagse door corona voor de eerste keer. In 2021 verging het de organisatie al niet beter. „En dan merk je toch dat de klad er een beetje in komt”, zegt Evelien Wildeboer. „Je moet alles weer opstarten. Eigenlijk begin je opnieuw. Het lukte, maar verliep wat roestiger. Bovendien is er in tien jaar toch wat veranderd. We werken bijvoorbeeld veel meer. Het ontbreekt ons aan vrije tijd. Niet alleen voor de avondvierdaagse, maar ook de andere wandelactiviteiten die we doen.”

Toen de 3 E’s de handschoen in 2012 oppakten, waren hun eigen kinderen ook nog vrij jong. „Ze behoorden tot de doelgroep. Dan ben je toch heel anders met zo’n evenement bezig. Het sluit meer aan op je eigen levensfase. Dat is nu minder. We vinden het nog steeds leuk en het is altijd weer feest als het goed verloopt, maar het verandert wel. Daarom is het goed dat iemand anders de organisatie straks gaat doen.”

Wie o wie?

Dan moeten die liefhebbers er wel zijn, want er gaat flink wat tijd in de organisatie zitten. „We zijn positief, maar tegelijkertijd zijn we ook wel een beetje bang voor de animo. Voordat wij de avondvierdaagse in 2012 op gingen zetten, had het evenement hier immers ruim 20 jaar stilgelegen”, geeft Evelien aan.

„Toen we aangaven dat we gingen stoppen, werden we ook niet direct overspoeld met overnamekandidaten, dus we gaan het zien. Misschien moet de vierdaagse eerst maar een jaar niet doorgaan, voor de deelnemers het echt gaan missen.”

Cadeau voor Aadorp

De 3 E’s nemen niet stilletjes afscheid. Allereerst is er van 16 tot en met 19 mei nog een editie van het wandelfestijn en als afscheidscadeau voor Aadorp laten Evelien, Evelien en Evelien een wandelgids met fraaie wandelroutes in de omgeving achter.

„Daarna is het mooi geweest. Mogelijk springen we nog een keertje bij, als de nieuwe organisatie begint, maar dan is het echt klaar.” Lachend: „Al blijven we natuurlijk wel vriendinnen.”