Advocaat Robert Kroon in Raad van Toezicht Heracles: ‘Heel goed om supporters erbij te betrekken’

ALMELO - Robert Kroon(62) treedt toe tot de Raad van Toezicht van Heracles. De Almelose advocaat is na voorzitter Hans Morsink, Marnix Smit en Jeffrey Hinnen het vierde lid van de nieuw gevormde Raad. De benoeming van de jurist is op voordracht van de supportersverenigingen.

Een vijfde positie in de Raad van Toezicht is nog vacant. Die plek wordt ingevuld op voordracht van sponsors. Hiervoor is een werkgroep aangesteld. Heracles streeft ernaar om ook deze functie voor het einde van dit kalenderjaar te hebben ingevuld.

Echte clubman

Robert Kroon geldt als een echte Heraclied. Hij volgt de club al sinds jaar en dag en zit doorgaans op de tribune bij de thuiswedstrijden. De jurist heeft ervaring in juridische dienstverlening en als toezichthouder. Kroon, die woonachtig is in Almelo, rondde de universitaire studie rechten af aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is mede-eigenaar van SPRAAQ Advocaten.

Aanpassing organisatie

Heracles wil dit jaar ook de nieuw op te richten Adviesraad met afgevaardigden van supporters, sponsoren en medewerkers van Heracles Almelo operationeel hebben. Hiermee wordt invulling gegeven aan de dit jaar besloten aanpassing van de organisatie.

Brief in Tubantia

Kroon heeft zelf een rol gespeeld bij de totstandkoming van die nieuwe structuur. Hij schreef in het voorjaar, toen de club in brand stond en degradatie zich aandiende, een ingezonden brief in deze krant. Daarin wierp hij de vraag op van wie de club eigenlijk is.

Kroon hield een openlijk pleidooi om supporters en sponsors meer en actief te betrekken bij het beleid van de club. Met de adviesraad en een Raad van Toezicht waarin die geledingen ook zijn afgevaardigd is dat model er ook gekomen.

Kroon: „Ik kan me uiteraard goed vinden in deze organisatie. Zo’n adviesraad is prima. Het is goed om supporters op deze nieuwe manier er heel concreet bij te betrekken en ze daarin ook verantwoordelijkheid te geven. Dit bestuursmodel is nieuw en moet zich nog gaan bewijzen. Ik vind het mooi dat ik in mijn functie in de Raad van Toezicht daarmee kan helpen.”