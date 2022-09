Almelo is officieel nieuwe middelbare school rijker; lintje Alma College doorgeknipt

ALMELO - De verbouwing is afgerond, het lintje is doorgeknipt door wethouder Eugène van Mierlo en de scholieren weten al een klein beetje de weg. Het nieuwe Alma College in Almelo is sinds vrijdagmiddag officieel begonnen. De school is voortaan de thuisbasis voor vrijwel alle vmbo’ers in Almelo. Al staat er nog wel een grootscheepse verhuizing op de agenda.