Almeloërs scoren kersverse boompjes voor hun bos of boerenerf: ‘Storm en klimaatverandering slaan flinke gaten in bomenrijen’

Boomdeeldag. De term wekt verwachtingen. Wie had gedacht dat half Almelo deze zaterdagochtend blauwbekkend op het landgoed van Huize Almelo op de stoep staat om een boompje te scoren, heeft het mis. De 60 bomen liggen er weliswaar. 940 stukken bosplantsoen ook. Maar niet voor Almeloërs met een tuintje uit De Riet of Haghoek. Nee, deze toekomstige bladertorens worden verdeeld onder inwoners met een eigen erf.

„Niet dat mensen met een gewone tuin geen boom mogen planten”, zegt coördinator Jan Noteboom, . „Maar daar zijn weer andere regels en regelingen voor. Deze Boomdeeldag is er echt op gericht om erven, bijvoorbeeld van boeren, te vergroenen. Biodiverser te maken.”

Woestijn

Want dat is nodig. „Kijk alleen hier maar in de omgeving. Prachtig glooiend groen grasland. Mooi voor het oog. Maar voor insecten had er net zo goed een woestijn kunnen liggen. Die kleine diertjes kunnen er vrijwel niets mee. Voedsel is er nauwelijks. Nee, daar hebben we bomen voor nodig.”

Bij voorkeur inheemse exemplaren. Buiten bij de Wateregge liggen enkel oer-Hollandse knoerten. Zomereiken, kastanjebomen en walnootbomen, om maar wat te noemen. „Misschien dat we volgende keer ook palmen meenemen”, zegt mede-boomchef Wim Izaks. „Gezien de stijgende temperaturen geen slecht idee.”

Een van de klanten is Henk Middelkamp, die met zijn kleinzoon op de trekker naar de Wateregge is gereden. Hij woont redelijk dichtbij. Pal aan de Doorbraak. „Er zijn de laatste jaren heel wat bomen gesneuveld bij ons. Sommige door kap. Die bomen drukten de halve straat omhoog. Andere vielen om door de storm van afgelopen jaar. Er zijn heel wat gaten geslagen in de bomenrij.”

Volledig scherm Ann van Dorssen en Wim Izaks pakken ladingen met bosplantsoen in voor het bos van de familie Van Dorssen. © Vincent Jannink

Gunstig

En dus hapt hij toe. Want Boomdeeldag is gunstig voor de portemonnee. De zeven deelnemers uit de gemeente Almelo betalen namelijk maar 25 procent van de normale boom- en bosplantsoenprijs. „Ze gaan straks gelijk de grond in. Met dat schrale weer kun je ze niet te lang laten liggen. Dan drogen ze uit.”

De kakelverse walnotenboom van Gert en Ann van Dorssen hoeft straks ook niet lang te wachten op een gerieflijk plekje in de Almelose bodem. „Gaan we gelijk doen”, zegt Ann. „We hebben bij onze woning een klein bos. Daar stonden ook veel rododendrons, maar die gingen dood door de warmte van de laatste tijd. Vandaar dat we nu eens wat anders meenemen.”

1,1 miljoen

Almelo is niet de enige gemeente die meedoet aan Boomdeeldag. Onder meer Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden doen ook mee, maar niet allemaal op dezelfde datum. In totaal worden er 1,1 miljoen bomen door de provincie Overijssel en de gemeenten verdeeld.

Volledig scherm De trekker van Henk Middelkamp (rechts) wordt goed gevuld met zomereiken. © Vincent Jannink