Almelose bouwvakkers bedanken Tottenham na uitschakeling Ajax

PvdA Almelo: ‘In hoeverre is tegenpres­ta­tie uitkerings­ge­rech­tig­de vrijwillig?’

16:27 ALMELO - De Almelose PvdA plaatst twijfels bij de zogenaamde tegenprestatie van mensen in de bijstand. De partij vraagt zich af in hoeverre zo’n tegenprestatie vrijwillig is. Personen die deze taken verrichten, krijgen daarvoor immers niet betaald.