Almelose buurtvereniging Delplant zoekt oud materiaal voor reünie

De club die daar voor zorgde was Delplant, de lokale buurtvereniging. Dit jaar bestaat Delplant vijftig jaar. Oprichter Jan Hammink werkt met enkele anderen aan een jubileumfeestje.

Oprichter

De naam Delplant is een samentrekking van Deldensestraat en Planthofsweg. Aan die laatste straat woont Jan Hammink, de man die in 1972 de ingeving kreeg om een buurtvereniging op te richten. Gewoon voor de gezelligheid. Het begon met voetbal maar breidde zich steeds verder uit. Er zijn zelfs verschillende optredens geweest. Onder andere van Sheila Timmerman, de dochter van wijlen Gert Timmerman.

Jan Hammink werd de eerste voorzitter van Delplant. En nu, vijftig jaar later komt hij in touw om de deelnemers van toen weer bij elkaar te krijgen. En deel daarvan zal niet meer in leven zijn, beseft hij, maar een ander deel wellicht wel. In het najaar wil hij een bijeenkomst organiseren op uitspanning ‘t Maatveld. Een moment om herinneringen op te halen en historisch materiaal met elkaar te delen. Hammink: „We hebben door de jaren enorm veel activiteiten gehad. Daar zijn talloze foto's, dia's en filmpjes van gemaakt. Wat is er leuker dan op zo’n avond nog weer eens met z’n allen naar dat oude En te kijken.”

‘Hoe meer, hoe beter’

Hij vermoed dat er veel mensen zullen zijn die nog ergens oude filmpjes of foto’s hebben hebben liggen over de activiteiten van Delplant. „Ik hoop dat die contact met me op willen nemen. Hoe meer oud materiaal, hoe leuker het wordt. Dat maakt de reünie alleen maar mooier.”

Delplant bestaat nog tot op de dag van vandaag. Twee jaar geleden kwam er echter de klad in door toedoen van corona. Sindsdien liggen de activiteiten op hun gat. Wanneer en hoe er weer nieuwe op poten worden gezet, kan hij niet voorspellen. „Op zo’n avond borrelen er vanzelf ideeën op. Zelf zal ik die taak niet meer op me nemen. Ik ben onlangs zeventig geworden, het is nu aan anderen. Maar er zal vast wel weer wat komen.”

Aanleveren

Samen met enkele anderen vormt Hammink het comité dat de mensen weer bijeen wil brengen. Maar eerst is er de zoektocht naar oud beeldmateriaal. Daarna wordt de bijeenkomst voor later dit jaar gepland. Wie oud beeldmateriaal heeft van Delplant of mee wil helpen, kan contact opnemen via hammink@hamminkdeplanthof.nl