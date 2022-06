Almelose corporaties op koers met brandmelders

ALMELO - Vanaf 1 juli moeten ze er hangen, rookmelders. Op elke verdieping eentje is de bedoeling. Maar hoever zijn de woningstichtingen in Almelo met het ophangen van deze waarschuwende apparaten? Al een heel eind, zo blijkt. Al zijn er wel wat huurders die juridisch een duwtje krijgen.

Ze hangen nog niet overal, zegt woordvoerster Gaby Drees van woningstichting St. Joseph, maar lang duurt dat niet meer. „We hebben als woningstichting zo’n vijfduizend huizen. In het merendeel daarvan hangen inmiddels rookmelders. Alleen in de flats aan de Sluitersveldsingel moeten ze nog worden opgehangen. Daar zijn we bezig met een grote renovatie. Het ophangen van de rookmelders is daar een onderdeel van. Dat gaat binnenkort gebeuren. Het gaat om 160 woningen.”

‘Op tijd begonnen’

Bij de andere Almelose corporatie, Beter Wonen, zitten ze op hetzelfde spoor. Daar zijn op 1 juli vrijwel alle 6200 woningen voorzien van rookmelders. „We zijn op tijd begonnen en daar hebben we nu voordeel van”, zegt woordvoerder Rutger Brunink. ,,Vorig jaar hebben we al meer dan vierduizend rookmelders opgehangen, dus we liggen helemaal op schema.”

Quote Huurders hebben er geen omkijken naar. Ze worden door ons tijdig vervangen Rutger Brunink, Beter Wonen

Ondanks dat de rookmelders de veiligheid dienen en ze voor niets worden geleverd en geïnstalleerd, zijn er toch een aantal bewoners die ze niet willen. Bij St. Joseph zijn het er ongeveer 150. Bij Beter Wonen is het aantal nog niet precies bekend.

Rechter inschakelen

De weigeraars komen daar niet mee weg. „We gaan proberen om deze mensen via de rechter te dwingen om alsnog medewerking te verlenen. Zodat we ook daar rookmelders kunnen plaatsen. De rookmelders moeten werkend wordt achtergelaten, dus afgeven aan de voordeur is niet voldoende.” Waarom deze mensen niet mee willen werken, weet ook Drees niet. „Dat zullen wisselende redenen zijn.”

Bij het plaatsen van de rookmelders zijn ook instructiekaarten overhandigd, waarin staat hoe er in geval van brand moet worden gehandeld. Drees: „Bij de portiekflats zijn de brandmelders in de portiek gekoppeld aan die in de woningen. Als daar brand is gaat er in de woning ook een alarm af. Andersom is dat niet zo. Op de kaart wordt dat uitgelegd.”

Beter Wonen laat weten dat de brandmelders die worden geplaatst een batterij hebben die tien jaar mee gaat. Brunink: „Huurders hebben er geen omkijken naar. Ze worden door ons tijdig vervangen. En als er problemen zijn, kunnen ze ons bellen. Dan lossen we die op.”