Almelose energiefixers helpen huurders te bezuinigen

Het idee om bij woninghuurders langs te gaan voor energiebesparing komt uit Amsterdam. Daar is een zogenaamde FIXbrigade actief. Almelo gaat nu ook zoiets doen. Ze zijn daarmee de tweede gemeente die zo'n service in het leven roept. De actie is een samenwerking tussen de gemeente, de woningcorporaties St. Joseph en Beter Wonen, Avedan en Ontplooj.