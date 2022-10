Almelose huurder moet woningcorporatie binnenlaten: veiligheid van alle buren staat op het spel

ALMELO - Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat een Almelose huurder van woningcorporatie Beter Wonen een brief kreeg over gepland onderhoud in zijn appartementencomplex aan de Karelia. Dat was nodig, want de brandveiligheid in het pand was niet op orde. Maar wat Beter Wonen ook probeerde, de Almeloër liet de corporatie niet binnen. Nu dwingt de rechter hem om mee te werken.