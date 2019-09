Almelose voetbaltrainer in Thailand: komt de bus voor het toernooi wel?

Veel animo voor trainingen van Vrijwilli­gers­aca­de­mie

10:06 ALMELO - Altijd handig om als vrijwilliger te kunnen leunen op kennis van het werkveld waarin je actief bent. Daarom begon het Service Vrijwilligerspunt Almelo in november 2018 met de Vrijwilligersacademie Almelo. Een klein jaar later kan worden geconstateerd dat het initiatief een schot in de roos was. De animo voor de cursussen en trainingen is groot.