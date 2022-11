Almelose woningcorporatie krijgt veel vragen over verduurzamen, ‘maar zo makkelijk is het allemaal niet’

En? Dan springen jullie in een de auto met een stapel panelen?

„Nee, zo makkelijk gaat dat niet. We zijn heel intensief bezig met verduurzaming. De komende tien jaar steken we daar samen met nieuwbouw zo'n 200 miljoen euro in. Daar zijn plannen voor gemaakt. Als iemand zonnepanelen wil, maar over twee jaar staat de woning op de agenda voor isolatie en vernieuwing van het dak, dan kun je beter even wachten. We proberen echter wel mee te denken en bekijken per geval wat mogelijk is. Maar inderdaad, we krijgen wel vragen over wanneer een complex aan de beurt is. Je merkt dat het leeft.”

Hoe staat het er momenteel voor met jullie 5000 woningen?

„In de Franciscanessehof zijn we klaar met de renovatie. Dat is echt wel mooi geworden. Met balkons waarin beeltenissen van nonnen terug komen. Op dit moment zijn we bezig in de 160 woningen langs de Sluitersveldsingel. Ook aan de Havezathe worden de woningen totaal gerenoveerd. We zijn nu bezig de balkonhekken te vervangen. Dat is de afronding. Er is een mooie ruimte voor scootmobiels gekomen. Verder werken we in de complexen aan de Johanna van Burenlaan en de Meulenbeltlaan. Dat gaat om 119 woningen waarmee we in maart of april volgend jaar beginnen. De Europaflat in diezelfde straat is vrijwel klaar. Na de bouwvak van volgend jaar beginnen we ook met de flats in de Valeriusstraat. Badkamers aanpakken, isoleren, radiatoren vervangen. We bereiden ons daar voor op aardgasvrij wonen, maar hoe dat gaat lopen weten we nog niet. Bij de flat aan Drakenstein beginnen we ook rond die tijd.”